Не может быть: 19 августа на Волжской ГЭС пропала автомобильная пробка

Фото: Администрация Волжского

Долгие 3 года идет ремонт моста на Волжской ГЭС. И все это время водители простаивают на путепроводе в пробках. Но теперь автомобилисты и пассажиры автобусов и маршруток, которые ездят между Волгоградом и Волжским, могут вздохнуть с облегчением. На мостовом комплексе завершаются основные ремонтные работы, дорожники полностью уложили 2 слоя асфальта. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации Волгоградской области. И уже сегодня с утра, 19 августа, автомобили по ГЭС поехали без реверсивного движения и не стояли в пробках.

Даже утром 19 августа на Волжской ГЭС не было пробок. Кадр с портала "Яндекс.Пробки".

Однако открытие двухполосного движение прошло в тестовом режиме, отметили в администрации Волжского.

- Дорожники провели в тестовом режиме открытие двухполосного движения на волжской ГЭС, в ближайшее время будут проведены мероприятия по обеспечению БДД. В настоящее время полного открытия движения на мостовом комплексе нет, - рассказал председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства Волжского Виталий Кокшилов.

В ближайшие дни рабочие завершат нанесение разметки и укрепят ограждения, после чего будет открыто движение по всем полосам в полном объеме. Планируется, что это произойдет 24 августа.

Ремонт мостового перехода на Волжской ГЭС продолжится и осенью, но он будет проходить в подмостовой части. Полностью обновление сооружения, которое проходит впервые с момента открытия, завершится к концу года. Ремонт проходит по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», он обошелся почти в один миллиард рублей.