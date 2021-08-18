В Волгоградской области нашли опасные для жизни детей игровые площадки

Потенциально опасные для детей игровые площадки нашли в Волгоградской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители региона на прямой линии с Президентом России жаловались на 16 детских площадок в Волгоградской области. Активисты Общероссийского народного фронта решили проверить игровые зоны в областном центре и нескольких муниципалитетах. Из 20 площадок не соответствуют требованиям безопасности 16.

Всего активисты Народного фронта проверили 20 игровых зон в Волгоградской области. Выявленные недочеты на них являются опасными для детей. Только две площадки общественники признали качественными. Это игровые зоны в Городище на площади имени 40 лет Сталинградской битвы 6, и во Фролово на улице Рабочей 5. Территории площадок просторные, на них установлены современные игровые конструкцияи, потенциально опасные элементы специально закруглены, есть специализированные покрытия и ограждения.

На других площадках нашли почти одни и те же недочеты: старые, разрушающиеся деревянные формы, ржавые металлические элементы, острые углы и кромки оборудования, отсутствие покрытия и ограждений. В Волгограде во дворах домов на улицах Аджарской 16, Доценко 39, Еременко 54, Луговского 2 и на улице Пархоменко 43 площадки сильно заросли сорняками. На горке во дворе по Новосибирской 66 один из деревянных бортиков сломан, из него торчат острые края, та же ситуация с песочницей.

Но это не самые страшные нарушения. Во дворе на улице Советской 59 в Волжском на детские качели упало дерево. Жители домов № 24-38 микрорайона № 1 в Светлом Яре уже давно просят коммунальщиков убрать десять давно сгнивших лавочек, которые опасны для всех жителей.

В ОНФ отметили, что детские площадки обязаны содержать собственники земельного участка. В идеале игровая зона во дворе должна быть включена в состав общего имущества собственников многоэтажки по договору управления этим домом.

Однако активисты Народного фронта потребовали власти Волгоградской области устранить недостатки на детских площадках. В октябре общественники проверят исполнение их требования.