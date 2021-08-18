Колледжи и техникумы Волгоградской области больше не принимают заявления на поступление

Волгоградским абитуриентам предложили больше 140 профессий в учреждениях среднего образования региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более чем 140 профессий могут освоить абитуриенты Волгоградской области в местных колледжах и техникумах. Именно столько направлений подготовки предложили вчерашним выпускникам в 2021 году. Накануне в регионе завершилась приемная кампания в учреждениях среднего образования. Абитуриенты подали почти 28 тысяч заявлений на поступление. Но вакантных бюджетных мест чуть меньше 10,5 тысяч.

Сейчас колледжи и техникумы Волгоградской области составляют рейтинги абитуриентов, затем их зачислят. Как сообщили в региональном комитете образования, абитуриенты могут обучиться более чем по 140 специальностям. На некоторые направления подготовки среднего образования был конкурс четыре человека на место. Чаще всего волгоградцы подают документы на сестринское дело, фармацию и ветеринарию, строительство, техобслуживание и ремонт авто, программирование, поварское и кондитерское дело, гостиничное дело. Популярностью в колледжах и техникумах пользуется и направления «преподавание в младших классах» и «дошкольное образование».