Успели вакцинировать: в Урюпинске домашняя кошка с бешенством напала на детей

Домашняя кошка напала на детей. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Урюпинске Волгоградской области домашняя кошка, зараженная бешенством, напала на детей. Это случилось в одном из частных домов по улице Кирова. Родители не сразу поняли, что питомец болен и не успели изолировать животное, которое уже проявляло агрессию. В итоге пострадали дети. Их экстренно госпитализировали. Бешенство опасно, а нередко смертельно. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, пациентам вовремя провели вакцинацию, она и спасла им жизни.

- Специалисты ветеринарной службы оперативно выполнили весь комплекс необходимых мероприятий в связи с выявленным очагом опасной инфекции. В том числе на территории Урюпинска объявлен карантин, домашние и сельскохозяйственные животные получают прививки от бешенства, - прокомментировали в комитете ветеринарии Волгоградской области.

Эксперты подчеркивают, что избежать бешенства у домашних животных можно, если вовремя их вакцинировать. В случае укуса нужно обязательно обратиться за медицинской помощью.