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Происшествия18 августа 2021 17:07

Грузовик снес две легковушки на перекрестке в Волгограде

ДТП случилось днем 18 августа в Ворошиловском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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533_ul_Eletskaya_ul_Cherepovetskaya_4_2021-08-18_12-22-54_197_0300_0m25s

Массовое ДТП случилось днем в эту среду, 18 августа, на Второй продольной в Ворошиловском районе Волгограда. В полдень перевозивший металлолом грузовик МАЗ снес две легковушки на перекрестке улиц Череповецкой и Елецкой. В результате аварии травмы получил один человек - водитель автомобиля Volkswagen. Момент аварии попал на видео с камер наблюдения ГКУ ВО «Безопасный регион».

На видео видно, как грузовик на полном ходу врезается в стоящие на светофоре автомобили. Один из очевидцев ДТП что-то положил под колеса большегруза, в результате чего МАЗ через несколько метров остановился.

По предварительной информации полиции, 34-летний водитель грузовика не справился с управлением.