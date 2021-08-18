Волгоградец заработал на автоподставах 5 миллионов и 6,5 лет тюрьмы

Дзержинский райсуд Волгограда посадил 33-летнего автомошенника на 6,5 лет в колонию строгого режима. Мужчина был участником банды, которая зарабатывала на подставных ДТП целые состояния. Только осужденный обогатился на 5 миллионов рублей, обманывая страховые. Ему предъявили пять уголовных статей.

- Фигурант в составе преступного сообщества с мая 2015 по сентябрь 2016 года на территории Москвы и Волгограда ДТП с целью хищения денежных средств страховых компаний. Ущерб от противоправной деятельности превысил 5 миллионов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Добавим, что уголовное дело расследовали сотрудники областного Главка. Приговор не вступил в силу, его можно обжаловать.