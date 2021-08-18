Дождались сильную жару: какая погода будет в Волгограде и области 19 августа

В четверг ожидается аномальная жара Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградскую область надвигается очень жаркая погода, о которой уже предупреждали Гидрометцентр страны и спасатели. В четверг температура обжигающего воздуха будет выше 40 градусов, а спасительного дождя жители региона не дождутся. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, 19 августа в регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. В Волгограде и области ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду, в отдельных районах возможны порывы до 12-17 метров в секунду.

По области ближайшей ночью температура воздуха будет +18...+23°; завтра днем +34...+39°. В Заволжских районах ожидается опасное явление – сильная жара, там прогнозируют +40...+41º. В Волгограде в ночь со среды на четверг +21...+23º, в дневные часы +37...+39º. На территории области сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.