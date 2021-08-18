13 женщин погибли от последствий ковида в Волгоградской области

16 волгоградцев не справились с последствиями коронавируса. Фото: Облздрав

18 августа и в Волгоградской области из-за осложнений от COVID-19 скончались 16 жителей. Большинство из них – 13 человек – женщины. Двум жертвам вируса было всего 44 года и 47 лет.

44-летнюю жительницу Камышинского района после заражения положили в клиническую больницу №1 Волгограда. У нее подтвердился COVID-19 с двусторонней пневмонией. Но несмотря на оказанную помощь женщина скончалась. У камышанки были хронические заболевания эндокринной системы.

Волгоградку возрастом 47 лет госпитализировали в городскую больницу №16 с коронавирусом и двусторонней пневмонией. Женщина имела хронические заболевания кроветворной системы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Оперштабе, среди скончавшихся волгоградцев четверо лечились амбулаторно. Так как у пациентов не было положительной динамики, их положили в ковидные госпитали.

59-летнюю жительницу Жирновского района госпитализировали в больницу № 1 Камышина. Но спасти её от ковида и пневмонии не удалось. Женщина страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Волгоградку 69 лет с COVID-19 с двусторонней пневмонией положили в областную инфекционную больницу № 1. Женщина скончалась от последствий вируса, осложнения вызывали сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.