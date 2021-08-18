Проверки нагрянут в ковидные госпитали Волгоградской области

Чиновники пообщаются с медиками, чтобы узнать о проблемах работы в "красной зоне" Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области с 18 августа начались проверки всех ковидных госпиталей. Решение об инспектировании больниц с пациентами с коронавирусом было принято на заседании экспертного совета при региональном комитете здравоохранения. В рамках проекта «Внимание: «красная зона» уже сегодня председатель комитета по охране здоровья облдумы Наталья Семенова и руководитель облздрава Анатолий Себелев проверили работу больницы №15 в Красноармейском районе, где работает инфекционный госпиталь. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Сейчас готовится график проверок всех ковидариев области. Их целью будет общение с врачами и пациентами, чтобы рассказать жителям Волгоградской области о ситуации в «красных зонах» и опасностях новых штаммов коронавируса. Также чиновники выяснят, какие проблемы волнуют медиков в инфекционках. Экспертный совет при региональном комитете здравоохранения проинспектирует не только ковидные стационары, но и поликлиники, которые принимают пациентов с COVID-19.