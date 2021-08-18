Волгоградским полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить водителя без прав

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Ночью 16 августа в Урюпинском районе произошла погоня со стрельбой. Во время патрулирования у хутора Верхнебезымяновский инспекторы ГИБДД увидели, как автомобиль «ВАЗ-2105» резко свернул с проселочной дороги и на большой скорости поехал к выезду из населенного пункта. Полицейские отправились догонять водителя, требуя его остановки. Однако отечественная легковушка продолжала мчаться, нарушая правила дорожного движения, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

- Для остановки транспортного средства сотрудник полиции произвел из табельного оружия предупредительный выстрел в воздух, а затем и прицельные по колесам машины, - отметили в региональном главке МВД.

У «ВАЗа» прокололось заднее левое колесо, из-за чего машина не смогла ехать дальше. Инспекторы ДПС задержали водителя, которым оказался 18-летний парень. Он не имеет водительских прав, а автомобиль приобрел по договору купли-продажи и не поставил его на учет в ГИБДД. На нарушителя составили административные протоколы, которые будет рассматривать суд.

В результате применения полицейскими табельного оружия никто не пострадал. Служебная проверка установило, что стреляли они на законных основаниях.