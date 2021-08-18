В Волгограде реставрируют гостиницу «Интурист»

Здание построили в 1957 году. Фото: АВО

В этом году расположенную на главной площади Волгограда гостиницу «Интурист» окружили строительные леса. Началась реставрация фасада исторического здания, которое построили в 1957 году и не обновляли более десяти лет. Для сохранения объекта культурного наследия специалисты заделают трещины, устранят дефекты конструкций и декоративных элементов, обновят температурные деформационные швы. Все утраченные элементы архитектурного декора восстановят, укрепят арматурной сеткой плиту углового балкона. А декоративную штукатурку для фасада сделают по индивидуальному заказу. Для этого в лаборатории исследовали материал, которым были ранее отделаны стены гостиницы. Завершить работы должны до конца 2021 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете госохраны объектов культурного наследия, реставрацией здания, построенного по проекту заслуженного архитектора СССР Бориса Гольдмана, занимается специализированная компания. Проект прошел государственную историко-культурную экспертизу.

Сейчас в Волгограде и области более 2,7 тысячи памятников, включенных в единый государственный реестр. В этом году выдали свыше 70 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.