Суд в Волгоградской области заставил властей выдать сироте жилье

Волгоградский областной суд поддержал решение суда первой инстанции Фото: Алексей ФОКИН

Иловлинский районный суд Волгоградской области отстоял право ребенка-сироты на получение жилья. Девушка обратилась с иском к отделу образования, опеки и попечительства администрации Иловлинского района и комитету строительства Волгоградской области, чтобы ей выделили благоустроенные квадратные метры по договору найма. Они имеет на них право, так как относится к категории детей-сирот, оставшихся без попечительства родителей. Другого жилья в собственности у волгоградки нет.

Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, 23 марта 2017 года сироту поставили на учет, как нуждающуюся в жилом помещении. Однако до сих пор она не была им обеспечена.

- Суд обязал Комитет строительства Волгоградской области выделить Д.К. по договору найма благоустроенное жилое помещение из специализированного жилищного фонда Волгоградской области, общей площадью не ниже установленных социальных норм, - отметили в пресс-службе судов региона.

Однако областной комитет строительства пытался обжаловать решение. Волгоградский областной суд оставил жалобу без удовлетворения. Постановление вступило в силу.