Сыграет с украинцами, боснийцами и финнами: нападающий «Ротора» получил вызов в сборную Казахстана

Фото: СК "Ротор"

Нападающий «Ротора» Алексей Щеткин получил вызов в сборную Казахстана. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в волгоградском клубе. Форвард сине-голубых отправится в расположение национальной команды в рамках подготовки к матчам отборочного раунда на чемпионат мира 2022 года. Сборная Казахстана 1 сентября дома сыграет с Украиной, а 4 и 7 сентября проведет гостевые встречи соответственно с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

Отметим, Алексей Щеткин в «Ротор» перешел прошлой зимой. В Российской премьер-лиге он сыграл 5 матчей и забил 2 мяча. Летом 30-летний форвард искал варианты продолжения карьеры, однако все же решил продолжить выступление за сине-голубых в Футбольной национальной лиге. На счету Щеткина в текущем сезоне 4 матча.