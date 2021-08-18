Дагестанец взял под опеку 8 волгоградских детей-инвалидов и похитил с их счетов 8 млн

СУ СКР расследует дело. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

29-летний уроженец Дагестана сколотил состояние за счет оставшихся без родителей детей-инвалидов из Волгоградской области. Мужчина взял под опеку 8 сирот и похитил у них в общей сложности 8 миллионов рублей. На афериста завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Жертвами преступления стали дети из «Петроввальского дома-интернат для умственно отсталых детей» в Камышинском районе. Злоумышленник оформил необходимые документы и фактически получил доступ к счетам и имуществу подопечных.

- Подследственный уехал на малую родину вместе с опекаемыми, где обналичил принадлежащие им деньги – 8 миллионов. У следствия есть веские основания полагать, что выполнять свои обязанности и даже проживать с волгоградскими детьми фигурант преступления не намеревался – предпочел проживать со своей семьей отдельно, при этом регулярно получая из федерального бюджета выплаты на каждого ребенка, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Мужчину задержали в Дагестане. Детей забрали и вернули в соцучреждение. Мошенника взяли под стражу. Директора интерната и руководителя органа опеки уволили.

Отметим, что уголовное дело возбудили на основании материалов УФСБ и прокуратуры Волгоградской области.