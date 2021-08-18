Отреставрированный гранитный бордюр возвращают на прежнее место на площади Чекистов в Волгограде

Фото: Администрация Волгограда

В Ворошиловском районе Волгограда продолжается реконструкция площади Чекистов. Подрядчик сейчас занимается установкой отреставрированного гранитного бордюра. Блоки были демонтированы и обновлены. Теперь они возвращаются на свое место в строгой последовательности, которая была до реставрации. Для этого гранитный бордюр был пронумерован, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города.

Также на объекте появится дополнительное ограждение – бетонный бордюр возле памятника чекистам заменят на каменные блоки. По периметру площади установят около 200 метров бордюра. На территории продолжается мощение нового тротуара, прокладка поливочного водопровода. По проекту подрядчику еще предстоит установить 150 фонарей, 24 камеры видеонаблюдения, около 20 скамеек с чугунными ножками, лавочки и чугунные урны.

Как отмечают в мэрии, на площади Чекистов особое внимание уделят озеленению. Изначально планировалось высадить 80 деревьев, однако дополнительно там появятся розарий и более 300 растений: ели, клены, ивы, багряники европейские, барбарисы Тунберга, два вида спирей, березы, кизильники и форзиции. Обновление площади Чекистов проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».