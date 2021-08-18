В Волжском экс-чиновника судят за коррупцию при строительстве детсада

Чиновник в СИЗО, ожидает суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 года тюрьмы грозит бывшему начальнику управления капитального строительства администрации Волжского Владимиру Шушко за служебный подлог. Здание для дошколят, которое должно было появиться в рамках нацпроекта «Демография» в 2019 году, обошлось бюджету в 216 миллионов рублей, но не все деньги пошли в дело. Так как подрядчик не успевал, Шишко потребовал от него подписать акты о выполнении ряда работ, которых фактически не было.

- В ходе проверки прокуратурой выявлено, что ряд работ общей стоимостью более 2 млн 300 тысяч рублей (в том числе установка системы вентиляции и пожарной сигнализации) на момент приемки выполнены не были, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье «Служебный подлог, повлекший причинение существенного вреда интересам государства и общества». Вину мужчина не признает. Уголовное дело, которое расследовали сотрудники СО по Волжскому СУ СК РФ по Волгоградской области при сопровождении УМВД, передали в суд.