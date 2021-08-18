Подведомственное мэрии учреждение оштрафовали за плохое состояние братской могилы в центре Волгограда

Постановление суда не вступило в законную силу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Центральный районный суд Волгограда оштрафовал «Волгоградзеленхоз» - подведомственное администрации города учреждение – за ненадлежащее содержание объекта культурного наследия. Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области получил материалы проверки по факту плохого состояния «Братской могилы, в которой похоронены капитан Х.Ф. Фаттяхутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменьщиков». Она находится на площади Павших Борцов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, объект был передан на хранение МБУ «Волгоградзеленхоз» в 2017 году. Однако учреждение не проводит работы по надлежащему содержанию памятника.

- Швы стелы из полированного красного и черного гранита разморожены, на стыке плит образованы зазоры; фиксируются сколы, выбоины, потертости и потеки; часть гранитных плит смещены, - отметили в пресс-службе судов.

Суд наказал «Волгоградзеленхоз» за ненадлежащее содержание братской могилы в центре города штрафом в 100 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.