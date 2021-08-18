Водитель разыскивается: в Волгограде машина сбила мужчину и мальчика на электросамокате

Во вторник от скрывшихся с мест аварий водителей пострадали ребенок и взрослый Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне вечером, 17 августа, в Ворошиловском районе Волгограда машина сбила мужчину и его сына. Происшествие случилось в 22.40 напротив дома №10г по улице Рабоче-Крестьянской. Неустановленный водитель автомобиля «ВАЗ» при повороте на улицу Профсоюзная наехал на 37-летнего волгоградца и 5-летнего мальчика, которые ехали на электросамокате в попутном направлении. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Водитель с места аварии уехал, сейчас полиция его разыскивает.

- В результате ДТП ребенок доставлен в больницу, - отметили в региональном Главке МВД.

Еще одного водителя, который умчался с места происшествия, ищут в Волжском. 17 августа в 17.00 напротив дома №26 по улице Оломоуцкой неизвестный автомобилист сбил 67-летнюю женщину. Она стояла на проезжей части по ходу движения авто. Пешехода с травмами скорая помощь увезла в медучреждение. Водитель находится в розыске.