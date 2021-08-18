Роспотребнадзор нашел в волгоградских магазинах 40 кг плохого хлеба

Покупая в магазине хлеб, большинство людей смотрят только на срок годности. Но даже свежий продукт может быть некачественным. Волгоградский Роспотребнадзор регулярно проводит исследования хлебобулочных изделий. Так, за первое полугодие 2021 года надзорный орган снял с продажи почти 40 килограммов плохого хлеба.

За этот период специалисты взяли 339 проб. Проверили микробиологические, физико-химические, санитарно-химические показатели. Небезопасные зля здоровья покупателей товары изъяли.

- По выявленным нарушениям к виновным лицам приняты меры административного воздействия в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства.

Волгоградцев просят незамедлительно сообщать о случаях нарушения прав потребителей в региональный Роспотребнадзор.