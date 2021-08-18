Чемпион Англии по футболу пробежит ультрамарафон в Волгоградской области

Фото: Организаторы "Elton Ultra"

В ближайшие выходные в Палласовском районе Волгоградской области состоится ставший уже традиционным ультрамарафон «Elton Ultra». 21 и 22 августа более сотни любителей бега из 59 регионов страны соберутся у озера Эльтон, чтобы преодолеть дистанции от 11-ти до 201 километра. Среди участников фестиваля спорта будет чемпион Англии и России по футболу, бывший капитан сборной России Алексей Смертин. Экс-футболист ныне активно участвует в различных марафонах. Вокруг озера Эльтон он пробежит дистанцию в 90 километров, рассказали «КП-Волгоград» организаторы «Elton Ultra».

Алексей Смертин участвует во многих марафонах в России и за рубежом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В программе ультрамарафона забеги на различные расстояния, в том числе и в ночное время: это дистанции Gagarin Race в 21километр и Moon Light Ultra, а также эстафета 90км+61км+21км Elton Salt Reality. Впервые на «Elton Ultra» пройдет кибергонка Cyber Virtual Race с дополненной реальностью. Бегуны не только преодолеют 11 километров, с помощью смартфонов они станут участниками игры и перенесутся в виртуальный мир. А в забеге Plogging главным станет не количество преодоленных километров, а число собранных килограммов мусора. Ну и главная гонка это Fun Race. Бегунам предстоит в 40-градусную жару в полупустыни преодолеть 201 километр.

Помимо марафонских дистанций на фестивале будет различная развлекательная программа, которая пройдет в построенном городке около соленого озера.