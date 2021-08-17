Облкомприроды опубликовал список запрещенных для посещения природных парков Волгоградской области

Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области опубликовал проект приказа, который запретит волгоградцам отдых и туризм в природных парках. Эта мера будет действовать на период особого противопожарного режима, чтобы не допустить крупных возгораний в лесах и в степях. В проекте документа были указаны особо охраняемые природные территории регионального значения и участки, которые будут запрещены для посещения.

Пока приказ не был подписан и не вступил в силу, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на открытые данные. Ранее постановление о запрете посещать особо охраняемые природные территории регионального значения с целью отдыха и туризма подписал первый заместитель Губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев.

В приказе облкомприроды были указаны 7 природных парков Волгоградской области. Если документ вступит в силу, в «Волго-Ахтубинской пойме» отдыхающие и путешественники не смогут посетить 24 зеленые стоянки, кемпинга, экопарковки, рекреационные зоны у озер и ериков. В природном парке «Донской» будут закрыты зеленые стоянки «Ермак-2» и «Трехостровская-2», а также часть участка в Иловлинском лесничестве.

В «Нижнехоперском» запретят отдых и туризм на зеленых стоянках «Осиповская коса», «Гагаринская поляна», «Орловская коса». 8 участков закроют для волгоградцев в «Усть-Медведицком», 3 территории – в «Эльтонском», по одной – в «Цимлянских песках» и «Щербаковском».