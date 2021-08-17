В Волгограде 18 августа электричество отключат в четырех районах

Временно не смогут воспользоваться электроприборами жители четырех районов Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде продолжаются ежедневные отключения электричества в многоэтажках и в частных домах. Без света жители остаются из-за планового ремонта и подготовки оборудования к холодному периоду. В среду, 18 августа, электроснабжение будет отсутствовать в четырех районах города. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электричества не будет в Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Кировском и Красноармейском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 обесточат следующие адреса: улица Еременко, 78, 80, 82; проспект Металлургов, 32, 34; улица Прибалтийская, 5-19, 4, 6, 8, 10.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 останутся жители улицы Жолудева, 11, 13, 15, 17, 19, 32, 30, 34.

В Кировском районе не будет света с 9.00 до 17.00 по адресам: улица Синельниковская, 2-26; улица Рубинштейна, 1-27, 2-22; улица Алексеева, 1-13, 2-20; улица Войкова, 1д, 2а-2г.

В Красноармейском районе электричество выключат с 12.00 до 17.00 на улице Костюшко, 2-70; на улице Ленинаканской, 1-49, 2-50; в этот же промежуток времени полностью обесточат улицы Хабаровскую, Семиполатинскую, Дальневосточную, Кольцова, Леваневского, Изобильную, Подгорную и переулок Подгорный. Кроме этого, с 12.00 до 17.00 электроснабжения не будет в поселке Кирова на улицах Шоссейной, Янтарной и Магистральной.