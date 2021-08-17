В Волгоградской области полностью определился новый состав общественной палаты

Фото: Общественная палата Волгоградской области

17 августа на заседании общественной палаты Волгоградской области VII состава определились все ее члены. Сегодня были выбраны последние десять кандидатов, которых выдвинули местные общественные объединения. Ранее в новом составе консультативно-совещательного органа была утверждена двадцатка его членов. Как рассказали «КП-Волгоград» в общественной палате региона, голосование по каждому претенденту шло персонально и открыто.

После представления всех кандидатур и голосования были утверждены 10 членов общественной палаты Волгоградской области, в него вошли как действующие участники, так и новые. На заседании в новый состав были выбраны заместитель генерального директора по градостроительству ЗАО "Волгоградгражданпроект» Александр Вязьмин, президент Нотариальной палаты Волгоградской области Наталья Гончарова, руководитель Ассоциации участников общественного питания «Профессионалы социального питания и оздоровления населения» Софья Жилина, главный редактор Информационного агентства «ВолгаПромЭксперт» Сергей Жуков, директор «Волгоградского учебно-курсового комбината» Надежда Каминская, член общественного совета комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области Владимир Кузнецов, директор «Средней общеобразовательной школы «Ор Авнер» Елена Никитина, председатель Волгоградской региональной общественной организации «Опора России» Андрей Удахин, директор «Волгоградского областного геронтологического центра» Андрей Харьков, директор филиала «Российского центра защиты леса» - «Центра защиты леса Волгоградской области» Валерий Юрченко.