У Мамаева кургана в Волгограде перевернулась иномарка

Машину увезли на эвакуаторе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 17 августа волгоградские автомобилисты стали свидетелями аварии неподалеку от Мамаева кургана в Центральном районе города-героя: на проезжей части перевернулся «Шевроле». Случилось это после того, как водитель иномарки потерял управление над транспортом и врезался в другую машину.

В ДТП никто не пострадал. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Водитель «Шевроле» не справился с управлением и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем «Мицубиси», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На место аварии приехали инспекторы ДПС и врачи. К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобиль пришлось эвакуировать на спецмашине.