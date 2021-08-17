Авиакомпаниям дали допуск на полеты из Волгограда на египетские курорты

4 авиакомпании получили допуски на полеты из Волгограда на два египетских курорта Фото: Екатерина СИМОХИНА

Федеральное агентство воздушного транспорта 17 августа опубликовало приказ, по которому 4 авиаперевозчика получили допуски на прямое международное сообщение между Волгоградом и Египтом. Разрешения были выданы компаниям «Royal Flight», «Red Wings», «Ямал», «NordStar». Росавиация одобрила перелеты на египетские курорты - в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный документ.

«Royal Flight» сможет выполнять по 2 рейса в неделю из Волгограда в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх. Авиакомпания «Red Wings» получила допуск на 4 полета в 7 дней по каждому из этих направлений. Перевозчик «Ямал» сможет делать 3 рейса в неделю в Хургаду и 2 перелета в Шарм-Эль-Шейх. Компании «NordStar» было разрешено совершать по 3 рейса в неделю на 2 египетских курорта из Волгограда. Выдача допусков не позволяет перевозчикам возобновлять международные полеты по указанным маршрутам.

- Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов, - отметили в Росавиации.