В двух районах Волгограда отключат газ 19 августа

Волгоградцы на день останутся без газа. Фото: Алексей ФОКИН

Очередное отключение газа запланировано в Волгограде в четверг, 19 августа 2021. В этот день из-за плановых работа на сетях газоснабжения и газораспределения временно приостановят поставку голубого топлива в дома части жителей Ворошиловского и Кировского районов. Волгоградцев просят быть внимательными и не включать в течение дня газовые плиты и колонки, чтобы избежать несчастных случаев.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», в Ворошиловском районе 19 августа 2021 не будет газа с 9 часов утра до 17.30 всего в семи домах по адресам: улица Воркутинская, №3-7 и 3А; улица Мурманская, №3 и 5; улица Кронштадская, №60.

А вот в Кировском районе в четверг с 10 до 19 часов не смогут воспользоваться плитой и водонагревательным котлом жители более десяти улиц: Астраханская, дома №97;98;102А;105;110;116; Добролюбова, дома №90;90А;92;96;100-104; 113;113/1;113/3;115; 119;121;129; Никитина; дома №43;43А; 49;57; 63;69; Первоуральская, №17; 17/1;17/2;17/3;17/4; 24; 26; Радищева, дома №11;12;14;16;21;22; 22А;24Б; Серафимовича, 12,14,14А, 18-26, 26/1; Сивашская, дома №3-7;4; 8; 10; 12/1; Терновая, №53-67; 62-70; 65А; 73; 76; 77-81; 80; 84;85; 88;89; 89Б;90; а также в переулках Добролюбова, №3;7;9;12;14;14А; Сухореченском, №3;4;12;13; 16/А;24; Дубовском, дом №4; 1-й Никитина, дома №4А и 5.