Коронавирус продолжает убивать молодых волгоградцев

За последние сутки в Волгоградской области от коронавируса скончались 15 человек Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области 17 августа зафиксировали 15 смертей от осложнений коронавируса. Жертв пандемии становится все больше, ими становятся не только люди в пожилом возрасте. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, от ковида скончалась 35-летняя молодая женщина из Волгограда. Пациентку с хроническими заболеваниями эндокринной системы положили в областную клиническую инфекционную больницу №1. Однако вирус и двусторонняя пневмония оказались сильнее.

В Михайловке от коронавируса умер 45-летний мужчина, у которого были проблемы с сердцем. Медикам ЦРБ его не удалось спасти. Хронические заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем были у 54-летнего волгоградца. С ковидом и двусторонней пневмонией он оказался в 15-й больнице. Побороть вирус ему не удалось. Также в инфекционном стационаре при 15-й больнице спасали 52-летнего жителя Волгограда. COVID-19 на фоне проблем с сердцем и онкологией оказался смертельным. Остальным погибшим от коронавируса от 60 до 85 лет.