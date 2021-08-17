В ковидных госпиталях Волгоградской области увеличат число аппаратов ИВЛ

В инфекционках области увеличат число аппаратов ИВЛ Фото: Екатерина СИМОХИНА

В ковидных госпиталях Волгоградской области увеличится число аппаратов ИВЛ. В регионе закупят еще 60 единиц медицинского оборудования, которые будут распределены по инфекционным стационарам. Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу по оснащению дополнительных палат интенсивной терапии на случай, если число пациентов с тяжелой формой коронавируса будет расти. Об этом глава области заявил на заседании регионального Клинического совета. В инфекционках поэтапно увеличат количество коек интенсивной терапии до 260 единиц, рассказали в облздраве.

Ранее «КП-Волгоград» сообщала, что Дирекция по обеспечению деятельности госучреждений здравоохранения Волгоградской области дополнительно закупает 60 легких портативных аппаратов искусственной вентиляции легких. На них потратят 32,5 миллиона рублей. Оборудованием оснастят 22 ковидных госпиталя.