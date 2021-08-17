Пекло вернулось: Гидрометцентр обещает аномальную жару в Волгоградской области

Сильная жара в регионе ожидается в четверг Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гидрометцентр России выпустил экстренное сообщение о сильной жаре в Волгоградской области. В четверг, 19 августа, в регионе ожидается повышение температуры воздуха до 40-41 градусов. Из-за метеоусловий на большей территории области сохраняется напряженная обстановка. В отдельных южных и в большинстве северных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса, рассказали «КП-Волгоград» в Главном управлении МЧС по региону. Также спасатели советуют соблюдать ряд рекомендаций, чтобы не подвергнуть риску свое здоровье во время жары.

На улицу лучше не выходить в промежутке времени с 12.00 до 16.00. Помещения необходимо проветривать, а также охлаждать с помощью вентиляторов и кондиционеров.

- Если вам приходится работать на воздухе, помните, что во избежание перегрева работать непрерывно при температуре воздуха 35 ºС можно только 15-20 минут, дальше нужно обязательно отдохнуть не менее 10-12 минут, - сообщили в МЧС.

На улицу стоит выходить в светлой легкой одежде из натуральных тканей, а также с бутылкой воды.

Сильно жарко в регионе будет не только 19 августа, но уже и завтра. В среду ожидается переменная облачность, без осадков. По информации Волгоградского ЦГМС, 18 августа ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с, местами порывы 9-14 м/с. По области температура в ночные часы составит +19...+24°, местами до +14º, днем воздух раскалится до +33...+38°. В Волгограде ночью +22...+24º, завтра днем +35...+37º.