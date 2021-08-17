Один человек пострадал в аварии с поездом под Волгоградом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария с поездом произошла сегодня, 17 августа, под Волгоградом. В Калачевском районе в 10:15 легковушка «Ford Focus» выехала на железнодорожный переезд Кривомузгинский – Мариновка. Как «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, водитель пересек пути перед приближающимся грузовым составом при исправной автоматической переездной сигнализации. Машинист поезда экстренно заторзил, но из-за маленького расстояния столкновение все таки произошло.

После аварии водителя «Ford Focus» увезли в больницу. Грузовой состав не сошел с рельсов из-за происшествия.

Напомним, такая же авария произошла в пятницу, 13 августа, в Камышинском районе. На перегоне Семеновский – Умет Камышинский грузовой состав врезался в ВАЗ-2106. Как сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, машину оставили в колее за пределами ж/д переезда, водителя рядом не было. В том ДТП никто не пострадал.