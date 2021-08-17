Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 августа 2021 14:50

Один человек пострадал в аварии с поездом под Волгоградом

Водитель легковушки выехал на ж/д переезд и попал под грузовой состав
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Один человек пострадал в аварии с поездом под Волгоградом.

Один человек пострадал в аварии с поездом под Волгоградом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария с поездом произошла сегодня, 17 августа, под Волгоградом. В Калачевском районе в 10:15 легковушка «Ford Focus» выехала на железнодорожный переезд Кривомузгинский – Мариновка. Как «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, водитель пересек пути перед приближающимся грузовым составом при исправной автоматической переездной сигнализации. Машинист поезда экстренно заторзил, но из-за маленького расстояния столкновение все таки произошло.

После аварии водителя «Ford Focus» увезли в больницу. Грузовой состав не сошел с рельсов из-за происшествия.

Напомним, такая же авария произошла в пятницу, 13 августа, в Камышинском районе. На перегоне Семеновский – Умет Камышинский грузовой состав врезался в ВАЗ-2106. Как сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, машину оставили в колее за пределами ж/д переезда, водителя рядом не было. В том ДТП никто не пострадал.