Волгоградцу дали 12 лет тюрьмы за интимную переписку с 10-летней школьницей

Урюпинский горсуд Волгоградской области приговорил к 12 годам тюрьмы строгого режима 20-летнего педофила, который вел интимную переписку с 10-летней жительницей Миасса Челябинской области. В 2019 году парень создал фейковую страницу от имени известной среди подростков девушки-блогера и написал своей жертве. Завязалось общение.

Несовершеннолетняя восхищалась популярным кумиром и даже согласилась отправить личные фото в обнаженном виде. После этого преступник признался, что он на самом деле мужчина и «похвастался» своими откровенными снимками. Девочка обо всем рассказала родителям.

- Кроме срока судом в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в сумме 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.