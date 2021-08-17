Волгоградец угнал «ВАЗ», устроил аварию с автобусом и сбежал

33-летний житель Урюпинска Волгоградской области за одну ночь нарушил сразу несколько уголовных статей: угнал машину друга, устроил аварию с автобусом и сбежал с места преступления. За это на него завели два уголовных дела и уже отобрали водительские права. Сам инцидент произошел 16 августа. В тот день приятели выпивали, а когда один ушел спать, второй взял его ключи, прихватил золотую цепочку и поехал кататься на «ВАЗе». Далеко не уехал: в состоянии сильного алкогольного опьянения врезался в общественный транспорт, потом в дорожный знак. Поняв, что дело плохо, сбежал.

- В отношении мужчины возбуждены уголовные дела статьям «Неправомерное завладение транспортным средством» и «Кража». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.