В Волгограде умер настоятель храма Николая Чудотворца

Фото пресс-слудбы Волгоградской епархии.

15 августа ушел из жизни известный в Волгоградской области священник, настоятель храма Николая Чудотворца – Владимир Поляков. Ему было 75 лет. Батюшку знали и любили многие, а долгие годы служения церкви он собрал большой приход и основал крепкую общину. Владимир Поляков получил немало иерархических наград.

Благодаря протоиерею на храм установили золотые купола, написали иконостас, вместе с прихожанами священник очень заботился о церковном убранстве.

Служба Владимира Полякова началась в 1993 году, тогда он впервые пришел в храм после работы в Детской музыкальной школе № 5, где трудился преподавателем фортепиано. Всю службу священник был тесно связан со школами, участвовал в конференциях.

- Награждён медалью Николая Попова к 75-летию. Награду принял из рук митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора в Казанском кафедральном соборе, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе епархии. - Просим Ваших молитв об упокоении души новопреставленного протоиерея Владимира.