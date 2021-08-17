Волгоградцы берут деньги взаймы чаще, чем остальные жители России

Волгоградцы в месяц тратят денег больше, чем зарабатывают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среднем волгоградцы тратят на свои нужды по 22 тысячи 617 рублей на человека. Таковы данные регионального статистического ведомства за первый квартал 2021 года. Эта сумма заметно ниже, чем по стране – в среднем россияне расходуют по 27, 5 тысяч, но больше, чем в Южном федеральном округе. Южане обычно раскошеливаются на 21 тысячу 808 рублей.

По данным Волгоградстата, только чуть больше 89% от трат жителей нашего региона – это доход. Остальные деньги на себя волгоградцы занимали или брали из сбережений. Также часть средств получилось сэкономить за счет товаров, за которые не пришлось платить, например, продукты с сада или огорода.

Объем потраченных заемных или накопленных волгоградцами средств превысил 7%. Этот показатель выше среднего по России на 0,1%, но он существенно превышает коэффициент по ЮФО – он составляет 2,9%. То есть остальным южанам хватает основных доходов и меньше приходится занимать или брать деньги из сбережений.