Выбрасывают бытовой и строительный мусор: волгоградцам пригрозили штрафами за стихийные свалки

Волгоградцам грозят штрафы за свалки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стихийные свалки – проблема больших городов, в том числе и Волгограда. Люди выбрасывают мусор где попало, как итог - горы хлама. Более 400 кубометров отходов вывезли только из поселка Купоросный в Советском районе, а на улице полковника Батюка в Дзержинском – 200 кубометров. И таких свалок по всему Волгограду немало. Только в 2021 году убрали почти 300 тысяч кубометров мусора.

Так, в августе начнут убирать горы отходов в Красноармейском районе по улицам Куйбышева, Морская, Дальняя, Новоаннинская, Джека Лондона, Гремячинской и другим. Рабочие потратят целый месяц, чтобы привести захламленные участки в порядок. Волгоградцев призывают быть ответственными.

- Большая часть несанкционированных свалок на территории районов образуется, когда недобросовестные горожане начинают свозить бытовые и строительные отходы, Районные администрации проводят рейды, привлекают к административной ответственности лиц, нарушающих правила благоустройства, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.