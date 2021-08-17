60 аппаратов ИВЛ закупят для ковидных госпиталей Волгоградской области

Больницы получат новое оборудование к сентябрю. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Дирекция по обеспечению деятельности госучреждений здравоохранения Волгоградской области дополнительно закупает 60 легких портативных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для ковидных госпиталей региона. Обойдутся они бюджету в 32,5 миллиона рублей. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы электронного аукциона, поступит оборудование в инфекционные стационары в течение 10 дней после заключения контракта. Поставщика определят 17 августа.

Получат новое оборудование, которое можно применять для детей и взрослых, 22 больницы, которые сейчас перепрофилированы в ковидные госпитали. По три аппарата ИВЛ поступят в областную инфекционную больницу №1, областную больницу №3, детскую больницу №8, больницы №1, №4, №5, №7, №15, №16 Волгограда, госпиталь ветеранов, областной наркодиспансер, горбольницы №2 и №3 Волжского. Столько же единиц оборудования направят в горбольницу №1 Камышина, Урюпинскую и Михайловскую ЦРБ. По два аппарата получат областная инфекционная больница №2 в Волжском, больница №22 в Волгограде, а также Среднеахтубинская, Калачевская, Ленинская и Светлоярская ЦРБ.

Помимо поставки и ввода в эксплуатацию аппаратов ИВЛ, поставщик должен будет обучить медиков правилам эксплуатации оборудования.