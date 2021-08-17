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Общество17 августа 2021 10:37

Волгоградскому НЭТу вернули первоначальный облик: теперь он двухцветный

Театр выглядит как в 80-е: бежевый фасад и белые колоннады
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Так выглядит НЭТ сегодня.

Так выглядит НЭТ сегодня.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

НЭТ больше не кипельно-белый: в процессе реставрации фасад «визитной карточки» Волгограда на улице Мира перекрасили в белые и бежевые тона. Так было задумано по проекту – вернуть зданию театра первоначальный вид. НЭТ стал таким, каким он был в 80-е годы. Особенно внимательные горожане уже отметили, что видеть театр в новой цветовой гамме пока непривычно.

Так выглядел театр до последней реставрации.

Так выглядел театр до последней реставрации.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, реставрировать памятник истории и архитектуры начали в этом году. На первый этап, а их будет два, потратят 119 миллионов рублей. Здание очень старое – 1915 года. После войны оно частично разрушилось, его восстановили в 1952-ом, но больше капитально не ремонтировали. В ближайшие два года театр заметно преобразится не только снаружи, но и внутри.