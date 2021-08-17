Под Волгоградом произошла авария из-за собаки

Ночью 16 августа, в 23-30, водитель мопеда попал в аварию в Среднеахтубинском районе Волгоградской области по собственной неосторожности. 29-летний житель Краснодарского края управлял двухколесным транспортом марки "Стелс" без государственного номера. Мужчина ехал по улице Ленина в Краснослободске с Чкалова в сторону улицы Садовой. Как "КП-Волгоград" сообщили в Главном управлении МВД России по Волгоградской области, возле одного из домов водитель мопеда попытался объехать собаку, которая выбежала прямо на дорогу. Мужчина не справился с управлением и перевернулся. Водителя мопеда увезли в больницу.