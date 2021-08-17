В Волжском водитель маршрутки сбил женщину и скрылся с места аварии

Авария в Чернышковском районе с машиной из Краснодарского края. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волжском 16 августа около полудня произошла авария с маршруткой. Автомобиль «ГАЗ-322132» без пассажиров ехал по улице Энгельса с Советской в сторону проспекта Ленина. Возле одного из домов маршрутное такси сбило пешехода, женщина переходила дорогу по нерегулируемой зебре. 66-летнюю волжанку увезли в больницу. А водитель маршрутки уехал с места ДТП. Как сообщили в пресс-службе Главка МВД России по Волгоградской области, личность 50-летнего жителя Волжского и местонахождения уже установили.

В Чернышковском районе вчера произошла авария с иногородним автомобилем. Примерно в 14:20 водитель «ВАЗ-2107» ехал по трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» со стороны поселка Чернышковский в сторону хутора Нижнегнутов. 69-летний волгоградец не уступил дорогу «Хендэ Соната» под управлением 37-летней жительницы Краснодарского края. В аварии пострадала пассажирка виновника аварии. 69-летнюю женщину госпитализировали.