В Волгограде отремонтировали дороги на 35 улицах

В Волгограде в этом году приведут в порядок более ста улиц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году в Волгограде по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали дороги на 35 улицах. Накануне подрядчик уложил около тысячи квадратных метров новенького асфальта на улице Городнянской в поселке Ангарском Дзержинского района. Сейчас рабочие выравнивают там обочины.

Улица Городнянская далеко не единственная улица частного сектора, которая попала в список на обновление в 2021 году. После ремонта основных городских магистралей дорожники взялись за второстепенные проезды. Автомобилисты уже могут оценить новое дорожное полотно на улицах Дежнева и Дружбы народов в поселке Верхнезареченский на Тракторном, на улицах Шекспира, Лавровая и в переулке Майский в поселке Старая Отрада Кировского района.

- Всего до конца года планируется обновление дорожного покрытия более чем на 100 объектах уличной сети, - сообщили в мэрии.