Отключат свет 17 августа на восьми улицах Волгограда

Электричества не будет с 9 часов утра до пяти вечера. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во вторник, 17 августа 2021, волгоградские энергетики продолжат выполнять плановые ремонты, из-за этого на время работ обесточат часть жилых кварталов. Ка сообщили «КП-Волгоград» электросетевой компании, в графике отключений электричества уже который день подряд оказались дома Тракторозаводского, Красноармейского и Краснооктябрьского районов. Отключат свет на восьми улицах.

На Красном 17 августа 2021 с подтаявшими холодильниками с 9 утра до 17.00 останутся жители домов на улице Ольги Форш, №2,4 и 6, на проспекте Металлургов, №3 и 5. На Тракторном локальный локдаун введут на улице Здоровцева, в домах №1а, 1б,1г и 1-5, на улице Болвинова, в домах №2-16, на улице Позднышева, в домах №3-23 и 2-26, на улице Днепрогэсовской, в домах №1-27, 1а, 4б и 4г, а также в Малом переулке, дома №1 и 2. И в Красноармейском на день обесточат дома на улице Токарева под номерами 1-27 и 2-38. Отключения везде продлятся с 9.00 до 17.00.