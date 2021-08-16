Дожди и +13 градусов: какая погода будет в Волгограде и области 17 августа

Ночью ожидаются грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волгоградской области после непродолжительного понижения температуры воздуха возвращается жаркая погода. И если местами ближайшей ночью будет достаточно свежо, то завтра днем солнце опять раскалит воздух. 17 августа в Волгограде и области ожидается переменная облачность. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами, во время которых порывы восточного ветра будут достигать 13-18 метров в секунду.

Днем во вторник осадки не ожидаются, ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, местами он усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области составит +18...+23°, в некоторых районах похолодает до +13º. Завтра днем +32...+37°. В Волгограде в ночь на 17 августа +20...+22º, в дневные часы +33...+35º. На территории Волгоградской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.