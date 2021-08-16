Ночь провел не дома: в Волгограде нашли пропавшего 7-летнего мальчика

Полицейские после обращения матери пропавшего ребенка проверили все подъезды, дворы и парки Красноармейского района. Фото из архива "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне поздним вечером в отдел полиции Красноармейского района Волгограда обратилась местная жительница. Женщина сообщала, что ее 7-летний сын ушел гулять в 19.30 и не вернулся домой. Полицейские были подняты по тревоге, они опросили соседей, родственников и друзей мальчика. Его искали ночью и днем 16 августа в подъездах, дворах и парках юга города, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Около 15.00 ребенка удалось найти. Полицейские его обнаружили на улице Голубева. Мальчик рассказал, что ночевал у друзей. Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства. Семья школьника находится на профилактическом учете в ПДН. 43-летняя женщина воспитывает четверых детей одна, она злоупотребляет алкоголем и несколько раз привлекалась к административной ответственности. На нее снова составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и направили в органы опеки.