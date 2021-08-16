Волгоградскую область на токийской Паралимпиаде представят 3 спортсмена

Для пловца Андрея Гладкова это будет уже вторая Паралимпиада. Фото: Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области.

Совсем скоро в Токио начнутся Паралимпийские игры, спортсмены уже съезжаются в столицу Японии. Примут участие в соревнованиях и волгоградцы. В составе сборной Паралимпийского комитета России выступят представляющие Волгоградскую область пловцы Наталия Буткова и Андрей Гладков, а также байдарочница Мария Никифорова. Кроме этого, в резервном списке находится Максим Попов, специализирующийся в гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на утвержденный состав Паралимпийской делегации Российской Федерации.

Для титулованного 24-летнего Андрея Гладкова это будет вторая Паралимпиада в карьере. В 2012 году в Лондоне он завоевал одну серебреную и две бронзовые. Также он является многократным чемпионом и призером чемпионатов мира и Европы. В 2016 на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро он не выступал, как и все спортсмены из России. Наталия Буткова и Мария Никифорова дебютируют на главных стартах 4-летия.

Отметим, что в составе делегации Паралимпийского комитета России в Токио отправляются волгоградские тренеры Антон Агапонов (гребля на байдарках и каноэ), Ирина Ахмерова (плавание) и спортивный врач Максим Лагутин. Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.