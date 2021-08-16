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Происшествия16 августа 2021 16:13

В Волгограде 6-летняя девочка попала в больницу после удара током

Ребенок вставил в розетку столовую вилку
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Девочку выписали домой.

Девочку выписали домой.

Фото: Юлия Данильченко

В волгоградскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 25 госпитализировали 6-летнюю девочку, которую ударило током. В момент инцидента ребенок с семьей находился на даче. Малышка осталась без присмотра на несколько минут, взяла столовую вилку и вставила ее в розетку. Взрослые вовремя пришли на помощь, вызвали скорую, которая доставила ребенка в медучреждение.

- Врачи провели полное обследование ребенка - общее состояние удовлетворительное. Законные представители сегодня отказалась от стационарного лечения, ребенок в удовлетворительном состоянии выписан на амбулаторное лечение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.