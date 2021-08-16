В Волгограде фитнес-тренеру грозит 20 лет тюрьмы за сбыт амфетамина и мефедрона

Волгоградец будет ожидать суда под стражей Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего фитнес-тренера. Мужчина обвиняется в покушении на сбыт наркотиков и психотропных веществ. Следствие считает, что обвиняемый в конце 2020 года в интернете вступил в сговор с сообщником на совместную незаконную деятельность. Волгоградец должен был получать оптовые партии запрещенных веществ, хранить их и устраивать тайники-закладки, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

В январе 2021 года мужчина получил от куратора оптовую партию, в которой было 4,497 г амфетамина и 73,962 г мефедрона. При попытке разложить закладки сбытчика наркотиков задержали полицейские. Фигурант уголовного дела вину не признает. Расследование проводили сотрудники СЧ СУ УМВД России по Волгограду. Материалы дела были направлены в Тракторозаводский районный суд. Фитнес-тренеру, который находится под стражей, грозит до 20 лет тюрьмы.