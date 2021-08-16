В детском саду под Волгоградом ввели карантин из-за коронавируса

Под Волгоградом одну группу детского сада отправили на карантин из-за ковида. Фото: Мария ЛЕНЦ

Одну группу детского сада в Среднеахтубинском районе Волгоградской области закрыли на карантин из-за COVID-19. В учреждении хутора Госпитомник обнаружили единичный случай заболевания. Как «КП-Волгоград» прокомментировали в администрации Волгоградской области, закрытие одной группы или класса на карантин один из механизмов по борьбе с коронавирусом.

Группы и классы локально закрывали на карантин в образовательных учреждениях Волгоградской области и в прошлом учебном году, это стандартный механизм. Практика продолжается и сейчас, в период роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Из-за единичного случая заражения воспитанника COVID-19 на карантин отправили одну группу детсада хутора Госпитомник в Средней Ахтубе. У других детей заболевания не выявили.

При этом с 17 августа с карантина выходит другая группа этого детсада под Волгоградом, где ранее также выявили один случай заражения коронавирусом.