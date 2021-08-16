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Общество16 августа 2021 15:23

«Лады» и «Нивы» будут возить пациентов в больницы Волгоградской области

Автопарк медучреждений региона пополнят 50 новых машин
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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210 санитарных машин поступят в волгоградские больницы до 2025 года. Фото: АВО

210 санитарных машин поступят в волгоградские больницы до 2025 года. Фото: АВО

30 машин марки «Нива Трэвел» направят в автопарки больниц Волгоградской области в 2021 году. Пять из них уже доставили в Камышинскую городскую больницу №1, центральные горбольницы Суровикинского и Новониколаевского районов. Как «КП-Волгоград» рассказали в облздраве, до 2025 года в медорганизации области поступят больше 200 новых санитарных автомобилей.

Новые санитарные автомобили рассчитаны на перевозку жителей в медорганизации Волгоградской области, а также выезд врачей на дом к пациентам. 30 машин марки «Нива Трэвел» поставят до конца года, 23 «Лады Ларгус» и «Лады Ларгус Кросс» уже доставили в больницы региона. Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области до 2025 года в местные медучреждения поступят 210 автомобилей. Оснащение больниц и поликлиник техникой идет по губернаторской программе модернизации первичного звена здравоохранения.