В Волгограде на улице Казахской установили 43 фонаря

В бульварной зоне на улице Казахской в Советском районе Волгограда впервые появится освещение на тротуаре. Подрядчик уже установил здесь 43 светодиодных фонаря на участке протяженностью порядка 700 метров от трамвайных путей до Второй продольной. Обновляют это пространство по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Как пояснили в мэрии, новые фонари с энергоэффективными лампами обладают высокой мощностью и степенью освещенности, работают долго и при любой погоде. Также на Казахской уложили более полутора километров труб поливочного водопровода, которой раньше здесь не было. Зеленую зону украсят 150 новых растений, в том числе ели, липы, рябины и березы. Безопасность будут обеспечивать система видеонаблюдения, а комфорт – удобные лавочки.

Также в Советском районе продолжается строительство Черкасовского сквера в микрорайоне «Долина», в Краснооктябрьском обновляют бульвар на улице Титова и площадь перед Царицынской оперой. В Тракторозаводском районе идет второй этап благоустройства пешеходной зоны на улице Дзержинского, а в Дзержинском – на проспекте Жукова. В центре подрядчики вышли в сквер имени 8 марта, в Ворошиловском в этом году преобразится площадь Чекистов, в Кировском - парк «50 лет Октября».