В волгоградских лесах ищут кабанов, чтобы не допустить распространение АЧС

Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области ужесточает меры, чтобы не допустить возникновения очагов африканской чумы свиней. В охотугодиях обследуются территории, особенно те, которые находятся на границе с соседними регионами. В лесах Волгоградской области следят за падежом диких кабанов и за незаконными захоронениями павших свиней. Рейды в лесные массивы проводят местные власти и работники ветеринарных служб.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды, вблизи со свиноводческими комплексами были установлены буферные зоны, на которые не должны пробираться дикие кабаны. по недопущению обитания диких кабанов.

- Ведется постоянный мониторинг численности диких животных – при достижении количественного показателя более 0,25 особи кабана на 1000 га в границах муниципального района принимаются меры по сокращению его поголовья, - отметили в облкомприроды.

Напомним, в начале августа вспышку АЧС зафиксировали в двух районах Волгоградской области. Вирус обнаружили в поселке Стандартный Среднеахтубинского района, а также в ЛПХ хутора Ендовского Серафимовичского района. Карантин был объявлен в поселке Средняя Ахтуба, хуторе Заяр, селе Заплавное Ленинского района, а также в хуторах Ендовский и Клетско-Почтовский Серафимовичского района.